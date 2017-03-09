兩岸爭東南亞僑生 吳新興：中國撒錢出手重

2017-03-09 14:01

〔記者李欣芳／台北報導〕兩岸目前競相爭取東南亞僑生，僑委會委員長吳新興今天表示，不僅台灣在東南亞招生，中國大陸、香港、日本、韓國、澳洲、新加坡也都有招生，台灣面臨很大的挑戰，中國在東南亞撒下鈔票與銀子，提供的獎學金，出手越來越重，「我們承認壓力是越來越大」，台灣也在努力，希望把教育質感提升，能保持某種程度領先中國大陸。

行政院長林全今天在主持行政院院會時，聽取僑委會「新南向政策之作法及成果」報告，他表示，他感謝僑委會的努力，請持續深耕僑界，並善用既有的優勢，特別在招收僑生方面，要更積極推動，各部會如果在新南向相關工作的推動上，如有需要當地僑務人脈網絡支援，也請僑委會適時提供必要的聯繫及協助。

吳新興認為，台灣生活便利，讓東南亞學生感覺有在家的感覺，加上台灣人友好，高等教育物美價廉，是吸引許多僑生來台就讀的原因。

另外，教育部也向院會提報「教育新南向−人才培育計畫辦理情形」報告，教育部表明，新南向國家在台留學與研習人數，未來四年內每年以成長為目標，預期108學年度，總人數達5.8萬人。

林全表示，教育部推動的與「新南向」相關的教育政策，已經有初步的成績和正在執行中的計畫，這部分要予以肯定，也請該部確實掌握新南向國家在人才培育和產業發展的需求與目標，並予以落實執行，同時也要設法促進與這些國家的雙邊合作和人才資源的互補，對國家的整體經濟和新南向國家的關係密切化產生實質的影響和效果。