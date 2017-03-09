金韓松在台灣？ 行政院：無可奉告

2017-03-09 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩的哥哥金正男之子金韓松透過網路發布影片報平安，國際媒體盛傳金韓松其實藏身在台灣，對此，行政院發言人徐國勇表示：「無可奉告。」

綜合媒體報導，徐國勇今日對於金韓松是否人在台灣的問題回答：「無法評論，無可奉告，至少我沒有這方面的訊息。」而移民署署長今早也表示，金韓松沒有「入境」台灣，但不清楚是否有「過境」。