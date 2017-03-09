轉型正義立院交鋒 鄭麗君激動：人權為最高價值

2017-03-09 14:01

〔記者楊媛婷／台北報導〕轉型正義議題，再度於立院交鋒。國民黨不分區立委孔文吉指，中正紀念堂228閉館一天、停售蔣介石文創商品，等於是「去蔣化」，並稱文化部應該只管管電視、電影等相關業務就好，不該參與轉型正義等議題，文化部長鄭麗君強調，身為部長，中正紀念堂轉型與否，是無可迴避的責任，更激動表示，從她個人良知出發，以人權為最高價值，立場必須一致。

文化部今日赴立院教育文化委員會報告業務，孔文吉一上台質詢，便質疑鄭麗君推動中正紀念堂轉型等「充滿意識形態的包袱」，並指有媒體民調指出，有超過55％受訪者反對中正紀念堂「去蔣化」。

鄭麗君表示，文化部執掌中正紀念堂與國家人權館籌備處，她認為，中正紀念堂並非「去蔣化」，而是「去威權化」，若當初媒體民調是以「去威權化」為題，相信身處在民主時代的人們，對於是否要花這麼多資源紀念威權人物等，應該會有不同的結果與看法。

鄭麗君認為，中正紀念堂場域的中性化，包含在轉型正義的過程裡，至於人權館籌備處也並非評定功過，對受害者而言，想了解的是當時加害的結構是什麼？社會能否拿出真誠的態度撫平他們心中的傷痛？

鄭麗君難掩激動地說，「我以人權為最高價值，本於良知，立場必須一致。」她也強調，轉型正義本來就不是記功銷過，而不是分統獨、族群、左右等，一起面對歷史。

民進黨立委吳思瑤建議，中正紀念堂不妨改為「國家人權博物館總管」，也認為可以仿照德國做法，未來《促轉條例》草案通過後討回的不義之財，除了做為長照與社福使用外，應該一部分用來做為轉型正義與深化人權教育、保存不義遺址等工程的經費。

時代力量委員徐永明則表示，「中正紀念堂轉型推動諮詢小組」應該納入如蔣友柏等蔣家後代參與討論，鄭麗君說，平台都對社會各界開放。