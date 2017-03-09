轉型正義立院交鋒 鄭麗君激動：人權為最高價值
〔記者楊媛婷／台北報導〕轉型正義議題，再度於立院交鋒。國民黨不分區立委孔文吉指，中正紀念堂228閉館一天、停售蔣介石文創商品，等於是「去蔣化」，並稱文化部應該只管管電視、電影等相關業務就好，不該參與轉型正義等議題，文化部長鄭麗君強調，身為部長，中正紀念堂轉型與否，是無可迴避的責任，更激動表示，從她個人良知出發，以人權為最高價值，立場必須一致。
文化部今日赴立院教育文化委員會報告業務，孔文吉一上台質詢，便質疑鄭麗君推動中正紀念堂轉型等「充滿意識形態的包袱」，並指有媒體民調指出，有超過55％受訪者反對中正紀念堂「去蔣化」。
鄭麗君表示，文化部執掌中正紀念堂與國家人權館籌備處，她認為，中正紀念堂並非「去蔣化」，而是「去威權化」，若當初媒體民調是以「去威權化」為題，相信身處在民主時代的人們，對於是否要花這麼多資源紀念威權人物等，應該會有不同的結果與看法。
鄭麗君認為，中正紀念堂場域的中性化，包含在轉型正義的過程裡，至於人權館籌備處也並非評定功過，對受害者而言，想了解的是當時加害的結構是什麼？社會能否拿出真誠的態度撫平他們心中的傷痛？
鄭麗君難掩激動地說，「我以人權為最高價值，本於良知，立場必須一致。」她也強調，轉型正義本來就不是記功銷過，而不是分統獨、族群、左右等，一起面對歷史。
民進黨立委吳思瑤建議，中正紀念堂不妨改為「國家人權博物館總管」，也認為可以仿照德國做法，未來《促轉條例》草案通過後討回的不義之財，除了做為長照與社福使用外，應該一部分用來做為轉型正義與深化人權教育、保存不義遺址等工程的經費。
時代力量委員徐永明則表示，「中正紀念堂轉型推動諮詢小組」應該納入如蔣友柏等蔣家後代參與討論，鄭麗君說，平台都對社會各界開放。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 經典賽》中職4割男威震老美 賽揚強投：這數據太狂！
- 經典賽》這個調度沒做功課？網友痛批500萬情蒐花到哪
- 大眼對小眼 回首王菲、林憶蓮不堪過往
- 父母與同志女兒斷聯繫 公司CEO帶她步上紅毯
- 《連鎖咖啡連翻漲》 家用咖啡機逆勢降價 賣到缺貨
- 花蓮農會選舉 2農會總幹事進第2輪遴聘
- 自由談》吳資政的眼淚
- 職場遇性騷擾 男女多選擇沉默
- 六月狂虧張書豪「 小」弟弟不如尪
- 經典賽》驚！ 美國首戰輸給大聯盟爐主
- 保證「警察抓不到」？ 日AV女優一炮喊到75K
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Women’s League warns over ‘justice’
- 張智成「床上」追愛 一秒變格雷
- 試院開始審年改案 警大陣仗維安
- 春節未出勤 台鐵擬235人記大過、無人免職
- 狂戳耳朵 GD勝利搞笑曬斷背情
- 我官員再談張志軍》習近平稱兩岸要心靈契合 國台辦卻只建議對付台灣當局
- 經典賽》美媒評不參賽的五大遺珠 王柏融上榜
- 要求拆蔣介石銅像 蔡丁貴與警爆衝突
- 獨家》一顆200元的蓮霧 將引爆農民之間的戰爭
- 瓜地馬拉兒童庇護所火災 至少19人喪生
- 白沙屯媽祖教大家人生道理？ 神轎停駕都會出現這4字...
- 維基解密爆料》CIA扮駭客 三星電視變竊聽器
- 左右肺罹不同癌 動2次手術治癒
- 桃園抽查預售屋契約 16家全不合格
- 發展智慧城市與航太產業 中市與日本廠商簽MOU
- 李國毅疑回收舊愛 勾手溫存12時
- 新故宮運動 推國際和在地化
- 拚新南向 花旗印度負責人來台搶生意
- 經典賽》多砲熄火被鶯啄 加投聯手捕藍鳥
- 台東地區農會總幹事 李建通連任
- 變性女被拖出圍毆 當街遭活活打死
- 降雨不如預期 南部可能進入第一階段限水
- 柯市府BOT首案？》內科之心 新創育成大樓議價
- 妙麗10秒漏網鏡頭出土 艾瑪華森超崩潰
- 經典賽》江少慶這2球太犀利 球迷：有建仔的影子（影音）
- 假冒議員朋友吃霸王餐 店家無奈這樣說...
- 03/09 各報重點新聞一覽
- 三灣國小校舍停工逾半年 6班擠禮堂上課
- 全英羽球公開賽》戴資穎、周天成 直落二闖頭關
標題：轉型正義立院交鋒 鄭麗君激動：人權為最高價值
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email