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洪秀柱出訪中國救選情？ 胡文琦今駁斥

2017-03-09  14:01

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選戰日漸激烈，有媒體報導指出，國民黨主席洪秀柱將出訪中國，藉此「拉抬選情」，國民黨文傳會副主委胡文琦今反駁「絕無此事」。

根據《蘋果日報》報導，胡文琦表示，中國台商及民間團體的確希望洪秀柱參加當地祭孔相關活動，但因為黨主席選舉行程與祭孔活動相衝突，所以洪秀柱在近期中內並沒有訪中規劃。

而針對《新新聞》報導指出洪秀柱近期規劃訪中是為了「救選情」，國民黨團對此嚴正否認，胡文琦也強調「政治性揣測」是無稽之談。

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  • 有媒體報導指出洪秀柱將訪中「拉抬選情」，國民黨文傳會副主委胡文琦今反駁「絕無此事」。（資料照，記者廖振輝攝）

    有媒體報導指出洪秀柱將訪中「拉抬選情」，國民黨文傳會副主委胡文琦今反駁「絕無此事」。（資料照，記者廖振輝攝）

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