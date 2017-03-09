台灣隊連輸2場 綠委：棒協、職棒為利益互鬧

2017-03-09 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊在世界經典賽中，兩場皆輸，無緣晉級，遭網友罵翻。對此，民進黨立委林俊憲表示，國內體育環境淪落，國球淪為鬥爭犧牲品，直指目前棒協與中華職棒聯盟都由國民黨把持，「兩個組織為了利益互鬧不配合，最後的結果就是犧牲了我們台灣的國球」。

林俊憲今於臉書粉專撰文指出，國際上棒球國家隊的組成，需經過組隊、培訓與出征比賽3步驟，依據過往經驗，棒協都要中職聯盟負責前兩項，出人又出錢，然後出征時，棒協再接手，「成本超低，回收的利益超高，帳目又超級不透明」，但這次中職聯盟不願再當冤大頭，決定不參與經典賽後勤支援，以致於出現「從選總教練開始爭議不斷，僵持到最後組隊七零八落、徵召球員也不順，連情蒐都亂七八糟」的情況。

林俊憲表示，這和「利益的糾葛」有關，與政治鬥爭無關，因為棒協理事長、前立委廖井正；中職聯盟會長、現任立委吳志揚，兩邊都是藍的，林俊憲說，這「兩個組織為了利益互鬧不配合，最後的結果就是犧牲了我們台灣的國球」。他也痛批，台灣挹注大筆資源與金費，卻因兩組織鬥爭利益談不攏，讓國家隊難產，不僅毀掉台灣隊的國際成績，也毀了球員在有限的職業生涯中，為國爭光的機會，讓他無奈地說，「可以單純把棒球還給我們棒球迷就好嗎？」、怒嗆「體育署104年度補助中華棒協一億多的補助，是在補什麼大頭鬼」。

林俊憲臉書粉專全文：