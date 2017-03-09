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說毛利人源自台灣 綠委要衛福部專案協助草藥記載

2017-03-09  13:18

〔記者吳亮儀／台北報導〕民進黨立委陳瑩今天在立法院衛環委員會提案，說紐西蘭原住民毛利人是來自台灣原住民，要求衛福部協助毛利人做健康交流，並成立專案小組完成草藥記載。

陳瑩說，毛利人祖先在700年前自「哈瓦基」飄洋過海到紐西蘭，而「哈瓦基」正是台灣東部的高山縱谷，且根據學者研究報告指出，毛利人在800到1000年前居住在台灣，是毛利人的發源地，台灣原住民和毛利人的基因有6成相同，因此政府改善原住民健康的政策，對毛利人來說是相當值得學習的對象。

陳瑩提案，衛福部應會同外交部和紐西蘭毛利國王辦公室建立交流，且要成立專案小組，到紐西蘭傳承我國中草藥點編撰的經驗，協助毛利人完成草藥記載，促進台紐友好外交。

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  • 陳瑩今天在立法院衛環委員會提案，說紐西蘭毛利人是來自台灣原住民，要求衛福部協助毛利人做健康交流，並成立專案小組完成草藥記載。（資料照，記者簡榮豐攝）

    陳瑩今天在立法院衛環委員會提案，說紐西蘭毛利人是來自台灣原住民，要求衛福部協助毛利人做健康交流，並成立專案小組完成草藥記載。（資料照，記者簡榮豐攝）

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