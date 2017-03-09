陳菊餐會砲轟黨中央？ 洪耀福︰氣氛融洽
2017-03-09 13:16
民進黨秘書長洪耀福（中）到立委陳明文（右）祖厝參觀。（記者林宜樟攝）
〔記者林宜樟／嘉義報導〕媒體報導，民進黨籍高雄市長陳菊在總統蔡英文官邸黨內幹部聚餐時砲轟黨中央，陳菊今天早上受訪時強調，報導內容不是事實，而民進黨秘書長洪耀福今天受訪時指出，當天聚餐氣氛融洽，「菜很好吃、酒很好喝」，愉悅的交換意見。
洪耀福今天代表總統蔡英文到嘉義縣朴子市龍安宮贈匾，並參觀立委陳明文祖厝新建完工落成餐會；洪耀福接受媒體訪問時指出，那天總統請黨內重要幹部在官邸聚餐，氣氛應該非常融洽，菜很好吃，酒很好喝，言談過程中大家愉悅的交換意見，並沒有媒體報導的狀況。
洪耀福說，媒體的報導對黨內很多人都不公平，對陳菊市長、陳明文委員是不公平的報導；他說，黨內人士在初選時難免會緊張，競爭也激烈，這是很正常的，黨中央會將黨內初選的遊戲規則和過程，用公平公正方式維持好。
洪耀福也說，民進黨是多元的政黨，黨內人士本來就比較草莽一點，對意見的看法也比較激烈，他並呼籲黨內人士在競爭時保持平順的過程。
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