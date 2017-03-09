國民黨無償吞國產 黨產會將追徵12.4億元

2017-03-09 13:20

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會3月24日將開聽證程序，追查國民黨早期透過「轉帳撥用」等方式無償取得之國有房屋與土地（日產房地）案。黨產會未來若認定該等土地為國民黨不當取得之財產，可望向國民黨追徵其以此獲利的12億4673萬多元，還財於民。

根據黨產會初步調查指出，國民黨以轉帳撥用取得日產房地，大多已遭政府徵收或移轉他人。其中。已移轉他人土地共計450筆，國民黨獲利5億8571萬多元；遭政府徵收土地有8筆，國民黨也取得政府補償金6億6101萬多元，總計獲利12億4673萬多元。

報告指出，國民黨無償取得日產房地遭政府徵收部分，最大一筆為國民黨1995年因台北車站旁「孫逸仙公園」土地被徵收，獲得6億多元補償金。

值得注意的是，國民黨取得之日產多坐落台北市蛋黃區，例如台北市衡陽路天仁茗茶餐廳，也曾是國民黨產。國民黨1960年無償取得該處日產房地，1961年以「左手轉右手」方式，將土地售與國民黨營事業「裕台公司」；裕台2003年再售與天仁茶葉公司，以106年公告現值計算，國民黨因此獲利3億348萬多元。

報告也揭露國民黨無償取得國產原因，是依據1939年前國防最高委員會常務會議核定，轉帳取得國有特種「房屋」產權。但到了1954年，國民黨台灣省黨部竟進一步發文要求省政府，比照其接收7日產戲院的方式，一併將國有特種房物之基地（土地）轉帳撥用予國民黨。同年，經行政院函示奉准，國民黨終得以轉帳取得方式取得國有特種房屋之基地（土地）產權。

監察院2001年曾對此案提出調查意見，指行政機關於訓政時期將國民黨以政府名義接收之國有特種房屋，以轉帳撥用等方式轉予國民黨，以及行憲後仍將該等房屋所屬土地併列轉帳予國民黨，與當時法令有悖逆之嫌，「行政院應本維護國產權益立場，確實清查該等房屋及基地現況，依法處理。」