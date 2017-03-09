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國民黨主席選舉》馬英九：沒有支持任何候選人

（記者曹郁芬攝）台灣前總統馬英九今天在僑宴中表示，國民黨這兩年的敗選，他要負全部責任。

2017-03-09  12:45

【駐美特派員曹郁芬／華府八日報導】台灣前總統馬英九今天在僑宴中表示，國民黨過去兩年的敗選，他要負起全部的責任，他希望國民黨從改革開始、團結、茁壯，然後再執政。這次黨主席選舉，他沒有支持任何候選人，誰來找他，他就支持誰，「希望沒有當選人的人能幫助當選的人」。

大華府支持泛藍的僑民今晚在馬州的萬豪酒店為馬英九舉行歡迎晚宴，逾六百人參加，是國民黨敗選後最大一次的泛藍僑界集會。主辦單位還在每桌放了感謝函，把送花和捐款僑胞的名字與單位一一列出，其中白平基金會董事長白越珠個人就為餐會捐了三萬一千五百美元。

馬英九在「自己人」的場子裡被熱烈氣氛帶動，也嗨了起來，上台與建中、台大校友會合唱校歌，之後並逐桌敬酒，與每一位在場僑民逐一單獨合影。不過在場的泛藍僑民也提出不少尖銳問題，質疑馬英九在課綱、二二八議題上處理不當，向綠營示弱，並要他評價自己的歷史地位。

馬英九認為，自己想要打造一個自由、公義的社會；一個和平的台海環境；和一個友善的國際環境，大致都做到了，這是他給自己的歷史定位。

台灣已故國際法學教授丘宏達的夫人謝元元今晚也到場。馬英九始終視國統綱領的規畫人丘宏達為恩師，但謝元元一度認為馬在內任違背了丘宏達的理念，在統獨問題上立場軟弱而不願與馬英九來往，卸任後的馬英九則極力尋求謝元元的諒解。

馬英九今天也拜訪了眾議院外委會主席羅伊斯、民主黨議員康納利和馬里蘭州參議員范何頓等七人，除了希望議員們今年五月繼續支持台灣參與世界衛生組織大會，也邀請他們訪問台灣。

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  • （記者曹郁芬攝）六百多名泛藍支持者今晚為馬英九舉行歡迎僑宴，馬英九以小籠包調味萬罐禮盒送給主辦人白越珠。

    （記者曹郁芬攝）六百多名泛藍支持者今晚為馬英九舉行歡迎僑宴，馬英九以小籠包調味萬罐禮盒送給主辦人白越珠。

  • （記者曹郁芬攝）馬英九拜會民主黨眾議員康納利，希望美國會繼續支持台灣參與世衛大會。

    （記者曹郁芬攝）馬英九拜會民主黨眾議員康納利，希望美國會繼續支持台灣參與世衛大會。

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