三星、冬山農會三巨頭到位 承諾做農民後盾

冬山鄉農會總幹事由黃志耀（右）連任，理事長為蔡東海（中），常務監事則為謝茂山（左）。（記者簡惠茹攝）

2017-03-09 12:37

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕三星地區農會與冬山鄉農會總幹事今早都已完成聘用，三星地區農會總幹事謝志旭獲得連任，冬山鄉農會總幹事黃志耀更已連任第6次，兩人都不約而同承諾將做農民的後盾。

三星地區農會與冬山鄉農會三巨頭到位，三星地區農會理事長由櫻桃鴨高手黃明杰擔任，常務監事為廖福順，冬山鄉農會總幹事由黃志耀連任，理事長為蔡東海，常務監事則為謝茂山。

謝志旭連任第2屆三星地區農會總幹事，他說，理監事會，一定秉持以往經營農會的精神，將三星農特產發揚光大，讓農民在農會的支持之下，農作物和農業經營各方面都有更好的成長。