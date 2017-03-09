白恐不義遺址 高潞・以用：獨漏花蓮
2017-03-09 13:00
白恐不義遺址，高潞・以用：獨漏花蓮。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔記者楊媛婷／台北報導〕文化部所屬國家人權博物館籌備處，之前已整理出全台各地共45處白色恐怖時期的不義遺址，時代力量立委立委高潞・以用今在立院教委會質詢文化部時指出，就不義遺址的清單中可看到，竟然未將花蓮列入，認為若未蒐錄，歷史的呈現將不完整。
目前文化部提出的45處不義遺址，包含台北市馬場町刑場、六張犁白恐公墓區等，不義遺址意涵白恐期時曾發生不當審判、羈押監禁、槍決等受難情形發生的空間場域，文化部長鄭麗君表示，她過去擔任立委時，就要求人權館籌備處統整所有不義遺址，因為她認為後代來到這些遺址時，將能更理解台灣歷史，也是最好的人權教育之一，避免重蹈覆轍。
至於現址是否對外公布，鄭麗君表示，這是國家人權博物館首度調查，會再做進一步的管理，鄭麗君承諾會繼續努力，並認為不義遺址是人權教育的基地，遺址的整理應該要擴大進行。
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