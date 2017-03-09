| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽》以色列9投車輪戰 擊敗荷蘭全勝晉級 鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
 首頁 > 政治

白恐不義遺址 高潞・以用：獨漏花蓮

白恐不義遺址，高潞・以用：獨漏花蓮。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-03-09  13:00

〔記者楊媛婷／台北報導〕文化部所屬國家人權博物館籌備處，之前已整理出全台各地共45處白色恐怖時期的不義遺址，時代力量立委立委高潞・以用今在立院教委會質詢文化部時指出，就不義遺址的清單中可看到，竟然未將花蓮列入，認為若未蒐錄，歷史的呈現將不完整。

目前文化部提出的45處不義遺址，包含台北市馬場町刑場、六張犁白恐公墓區等，不義遺址意涵白恐期時曾發生不當審判、羈押監禁、槍決等受難情形發生的空間場域，文化部長鄭麗君表示，她過去擔任立委時，就要求人權館籌備處統整所有不義遺址，因為她認為後代來到這些遺址時，將能更理解台灣歷史，也是最好的人權教育之一，避免重蹈覆轍。

至於現址是否對外公布，鄭麗君表示，這是國家人權博物館首度調查，會再做進一步的管理，鄭麗君承諾會繼續努力，並認為不義遺址是人權教育的基地，遺址的整理應該要擴大進行。

廣告
  • 文化部所屬國家人權博物館籌備處，之前已整理出全台各地共45處白色恐怖時期的不義遺址，立委高潞・以用：獨漏花蓮，文化部長鄭麗君表示，應該要擴大進行。（記者廖振輝攝）

    文化部所屬國家人權博物館籌備處，之前已整理出全台各地共45處白色恐怖時期的不義遺址，立委高潞・以用：獨漏花蓮，文化部長鄭麗君表示，應該要擴大進行。（記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 不義遺址 白色恐怖 高潞・以用
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✤果香蜜汁排骨
電鍋菜✤南瓜鯛魚捲
傳統甜食✤芝麻糕
這樣切洋蔥不流淚！
轉寄

標題：白恐不義遺址 高潞・以用：獨漏花蓮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月9日‧星期四‧丁酉年二月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.