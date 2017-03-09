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組專案小組 林全：嚴辦奶粉聯合壟斷漲價

2017-03-09  12:14

〔記者李欣芳／台北報導〕近來嬰幼兒奶粉價格聯合漲價引發爭議，行政院長林全今天表示，近幾年來奶粉漲價的情形時有所聞，不僅對育有嬰幼兒的家庭造成沉重負擔，使國人質疑是否違背公平交易法等相關問題，請公平會嚴辦，也請政務委員陳添枝邀集衛福部、經濟部、財政部、公平會及行政院消保處等相關機關組成專案小組，研擬奶粉漲價對策與制度。

林全今天主持行政院院會時表示，嬰幼兒奶粉是嬰幼兒的重要營養來源，對於很多家庭來說，是無可替代的民生必需品。最近國內19款嬰幼兒奶粉同時出現漲價情形，其中10款更屬於1歲以下的嬰幼兒奶粉，更是引起社會重視。目前公平會已主動立案調查相關業者是否涉有聯合調價等違反「公平交易法」的行為。

他指示公平會主委黃美瑛督導同仁儘速完成調查，若有違法情事，應依法從嚴從重處理，以嚇阻不法。

林全強調，這些嬰幼兒奶粉對於年輕父母的家庭是特別重要的負擔，對此不能有所輕忽、疏失或延宕。

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  • 行政院長林全指示，嚴辦奶粉聯合壟斷漲價。（資料照，記者劉信德攝）

    行政院長林全指示，嚴辦奶粉聯合壟斷漲價。（資料照，記者劉信德攝）

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