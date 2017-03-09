台南可望增1席立委 女性出頭天大PK

2017-03-09 12:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2020立委選舉大台南可望新增1席空間，加上現任立委投入2018市長選舉，未來可能騰出1席，隱然有「2席立委」成長空間，各家人馬布署策略早已合縱連橫，與市長選舉併肩作戰。

目前外界點名強將以現任議員最占優勢，尤其浮上檯面的女議員居多數，包括民進黨市議員林宜瑾、賴惠員、賴美惠、邱莉莉、唐碧娥、陳怡珍等人，國民黨陣營林燕祝也有支持者勸進聲音。

林宜瑾表示，未來永康區與南關線可能新增1席，若選民對於深耕永康區基層20年的她有更高的期待，她會慎重考慮角逐立委席次，目前仍以協助市長推動地方建設及監督市政為首要之重。

賴惠員表示，立委席次增加除了是人口成長的結果以外，也足證明台南是六都中持續進步的城市，未來在國會也將有6席立委為台南打拚，獲得更多來自中央的資源挹注，對於加速縮短城鄉差距的時間、改善交通、打造強勢農漁業都會有很大的幫助。

陳怡珍表示，隨著各縣市人口增減，將全國立委席次調整是理所當然，多1席立委增加為台南服務的能量，是非常好的事情，樂觀其成，期盼加速完成，2020可以有6席立委為台南打拚。

國民黨議員林燕祝表示，台南新增1席立委是好事，多1人服務有助爭取大台南建設，國民黨也有不少好人才值得積極培養，她會全力以赴支持他們，若屆時沒有人參選，黨中央提名她，她也不會畏戰。