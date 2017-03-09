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台南可望增1席立委 女性出頭天大PK

2017-03-09  12:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2020立委選舉大台南可望新增1席空間，加上現任立委投入2018市長選舉，未來可能騰出1席，隱然有「2席立委」成長空間，各家人馬布署策略早已合縱連橫，與市長選舉併肩作戰。

目前外界點名強將以現任議員最占優勢，尤其浮上檯面的女議員居多數，包括民進黨市議員林宜瑾、賴惠員、賴美惠、邱莉莉、唐碧娥、陳怡珍等人，國民黨陣營林燕祝也有支持者勸進聲音。

林宜瑾表示，未來永康區與南關線可能新增1席，若選民對於深耕永康區基層20年的她有更高的期待，她會慎重考慮角逐立委席次，目前仍以協助市長推動地方建設及監督市政為首要之重。

賴惠員表示，立委席次增加除了是人口成長的結果以外，也足證明台南是六都中持續進步的城市，未來在國會也將有6席立委為台南打拚，獲得更多來自中央的資源挹注，對於加速縮短城鄉差距的時間、改善交通、打造強勢農漁業都會有很大的幫助。

陳怡珍表示，隨著各縣市人口增減，將全國立委席次調整是理所當然，多1席立委增加為台南服務的能量，是非常好的事情，樂觀其成，期盼加速完成，2020可以有6席立委為台南打拚。

國民黨議員林燕祝表示，台南新增1席立委是好事，多1人服務有助爭取大台南建設，國民黨也有不少好人才值得積極培養，她會全力以赴支持他們，若屆時沒有人參選，黨中央提名她，她也不會畏戰。

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  • 南市議員陳怡珍與立委姊姊陳亭妃，深耕基層服務獲好評，可望再上一層樓。（記者洪瑞琴攝）

    南市議員陳怡珍與立委姊姊陳亭妃，深耕基層服務獲好評，可望再上一層樓。（記者洪瑞琴攝）

  • 民進黨議員邱莉莉問政資深，有進軍立委選舉實力。（記者洪瑞琴攝）

    民進黨議員邱莉莉問政資深，有進軍立委選舉實力。（記者洪瑞琴攝）

  • 民進黨美女議員林宜瑾競選下屆立委呼聲高。（記者洪瑞琴攝）

    民進黨美女議員林宜瑾競選下屆立委呼聲高。（記者洪瑞琴攝）

  • 國民黨議員林燕祝有戰鬥力，支持者勸進競選立委。（記者洪瑞琴攝）

    國民黨議員林燕祝有戰鬥力，支持者勸進競選立委。（記者洪瑞琴攝）

  • 民進黨議員賴惠員有意競選下屆立委。（記者洪瑞琴攝）

    民進黨議員賴惠員有意競選下屆立委。（記者洪瑞琴攝）

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