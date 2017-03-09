同志婚姻釋憲案 護家盟指已預設立場並遞陳情書
2017-03-09 11:56
〔記者楊國文／台北報導〕同志婚姻釋憲案，大法官已訂本月24日召開憲法法庭審理，台灣宗教團體愛護家庭大聯盟（簡稱護家盟）今在司法院前召開記者會，護家盟秘書長張守一質疑，執政者已有預設立場，釋憲題綱已透露先入為主結局，呼應召開多次法庭，且全民一起監督，隨後向司法院遞送陳情書。有多位家長出席記者會露骨指出「男男是肛交、女女是手淫」，堅決反對同志婚姻。
護家盟指出，依「司法院大法官審理案件法」第4條規定，大法官解釋憲法的事項有，一、關於適用憲法發生疑義的事項。二、關於法律或命令，有無牴觸憲法的事項，即大法官是就已有的條文進行違憲審查或憲法訴訟，但此案並無婚姻法，也就是沒有那個憲法條文有疑義的問題，如何跳躍到屬於立法權的創制權（同性伴侶法）？護家盟認為，此釋憲案已超出大法官權限，並不適當。
護家盟質疑指出，釋憲題綱如果限定在討論憲法第7條平等和第22條人權，等於預設爭點，還沒辯論已將議題變成有限範圍，等於縮小或扭曲釋憲範圍，釋憲結果已呼之欲出。
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