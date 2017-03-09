| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南部水情吃緊 水利署：320高雄擬第一階限水
 首頁 > 政治

中正紀念堂轉型成員太單一？ 鄭麗君：各界專家

2017-03-09  11:57

〔記者楊媛婷／台北報導〕中正紀念堂轉型問題近日引起社會討論，文化部部長鄭麗君日前宣布將推動中正紀念堂轉型，國民黨立委柯志恩質疑，「中正紀念堂轉型推動諮詢小組」的委員成員過於單一，認為應將名單成員擴大，鄭麗君強調，柯拿到的名單只是第1次出席的名單，未來成員還會擴大。

柯志恩指出，「中正紀念堂轉型推動諮詢小組」成員包括台大歷史系教授花亦芬、中研院近史所副研究員陳儀深、資深媒體人陳銘城、台大政治系教授黃長玲、中研院法律學研究所助理研究員蘇彥圖、東吳政治系副教授陳俊宏、社民黨新任秘書長葉虹靈。他認為，上述小組成員都是處在同溫層，鄭麗君將這些人列入名單中，「有太多政治算計」。

鄭麗君強調，絕無政治算計在其中，小組成員來自各界專家，包含歷史界、博物館界、社會各界等，專家的意見將協助文化部進行規畫的方案，名單也會更擴大，歡迎社會各界進行對話。鄭麗君指出，第1次小組會議是針對轉型正義，每1位列席的專家對轉型正義都有深入的歷史研究。

廣告
  • 面對國民黨立委質疑「中正紀念堂轉型推動諮詢小組」成員過於單一，文化部長鄭麗君強調，每1位列席的專家對轉型正義都有深入的歷史研究。（記者廖振輝攝）

    面對國民黨立委質疑「中正紀念堂轉型推動諮詢小組」成員過於單一，文化部長鄭麗君強調，每1位列席的專家對轉型正義都有深入的歷史研究。（記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中正紀念堂轉型 文化部 轉型正義 鄭麗君
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✤果香蜜汁排骨
電鍋菜✤南瓜鯛魚捲
傳統甜食✤芝麻糕
這樣切洋蔥不流淚！
轉寄

標題：中正紀念堂轉型成員太單一？ 鄭麗君：各界專家


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月9日‧星期四‧丁酉年二月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.