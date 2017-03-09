中正紀念堂轉型成員太單一？ 鄭麗君：各界專家

2017-03-09 11:57

〔記者楊媛婷／台北報導〕中正紀念堂轉型問題近日引起社會討論，文化部部長鄭麗君日前宣布將推動中正紀念堂轉型，國民黨立委柯志恩質疑，「中正紀念堂轉型推動諮詢小組」的委員成員過於單一，認為應將名單成員擴大，鄭麗君強調，柯拿到的名單只是第1次出席的名單，未來成員還會擴大。

柯志恩指出，「中正紀念堂轉型推動諮詢小組」成員包括台大歷史系教授花亦芬、中研院近史所副研究員陳儀深、資深媒體人陳銘城、台大政治系教授黃長玲、中研院法律學研究所助理研究員蘇彥圖、東吳政治系副教授陳俊宏、社民黨新任秘書長葉虹靈。他認為，上述小組成員都是處在同溫層，鄭麗君將這些人列入名單中，「有太多政治算計」。

鄭麗君強調，絕無政治算計在其中，小組成員來自各界專家，包含歷史界、博物館界、社會各界等，專家的意見將協助文化部進行規畫的方案，名單也會更擴大，歡迎社會各界進行對話。鄭麗君指出，第1次小組會議是針對轉型正義，每1位列席的專家對轉型正義都有深入的歷史研究。