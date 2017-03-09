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學者痛批老屋重建條例 台灣恐無法脫離醜陋城市

學者痛批「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」，讓都市更新推向建商方向，讓台灣永遠無法脫離醜陋城市惡名。（資料照，記者徐義平攝）

2017-03-09  11:33

［記者陳鈺馥／台北報導］立法院內政委員會今舉行「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」公聽會，淡江大學建築系助理教授劉欣蓉痛批，整個條例只是讓都市更新推向建商方向，讓台灣永遠無法脫離醜陋城市惡名。

劉欣蓉指出，「都市更新條例」之前已造成大量孤島式開發，毫無規劃的高樓一棟棟在城市發展出來，現在的「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」一過，民眾拿了容積獎勵就各自蓋房子，將讓城市規劃更畸零，將讓台灣永遠無法脫離醜陋城市惡名。

劉欣蓉質疑，該條例草案根本是特別法中的特別法，這條例最嚴重問題是「何謂老舊」，難道屋齡超過30年就老舊嗎？RC建築結構沒有問題的話，是可以用80年的，政府不要在那為建商另闢蹊徑，整個法律設計缺乏公益，有房屋的人有容積獎勵，無殼蝸牛沒有容積獎勵，這會讓社會變成一個社會、兩種公民。

建築改革社社長曾光宗指出，從草案設計看來，對台北市老舊房屋沒幫助到，反而會讓全國具有歷史價值的建築物，面臨被拆除，因為老屋會有1.4倍容積獎勵，鼓勵民眾拆光老家，將造成老街、老房被拆，該條例不應該全國適用。

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