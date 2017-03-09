吳派突襲改黨代表選制 郝龍斌：無法接受
2017-03-09 11:36
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會昨天在挺吳派中常委提案，並以人數強勢通過修改第二十屆黨代表選舉辦法，將新入黨及回復黨籍黨員參選黨代表資格，從原本只需入黨四個月，延長為必須滿一年，許多人因此喪失參選資格，但黨主席洪秀柱與黨魁參選人郝龍斌聯手力主「團進團退」，要把聯絡地址都在同一處的入黨申請者全部剔除，因挺吳派中常委反對沒有通過，郝龍斌今日聲明表示，這種「只因為一些選舉考量」，「因人設事」的作法，他沒有辦法接受。
郝龍斌還說，更讓他不解的是，人頭黨員的遺害與問題，各界都不斷批評，可是中常會卻不願意支持「斷然處理」，這兩個不同態度的處理方式，讓人遺憾。
郝龍斌指出，中常會去年早已通過該辦法，也上網公告二個多月，許多有志參選黨代表的年輕朋友，都是按照黨的公告，早已開始進行準備工作，昨日中常會卻只因為一些「選舉考量」，就突然提案更改，大幅提高參選門檻，質疑這是「邊選邊改」，「而且提案初衷也帶了各種算計考量」，「因人設事」的作法。
郝龍斌說，中常會是代表全代會來行使職權，他希望不要「太過涉入選舉算計，而失去了立場」，掌握權力者必需要更自制，要記得黨的制度、未來與團結，永遠高於個人，國民黨一定要秉持「正道」的精神與作為，才有可能重新再起。
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