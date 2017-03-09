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對黨中央說重話？陳菊：報導內容不是事實

媒體報導陳菊對黨中央說重話，陳菊今上午受訪強調「報導內容不是事實」。（記者方志賢攝）

2017-03-09  11:15

〔記者方志賢／高雄報導〕媒體報導總統蔡英文上月底邀派系要角官邸聚餐，高雄市長陳菊對黨中央說重話，對此陳菊今上午受訪時強調，報導「陳述內容都不是事實」，民進黨內不同派系對2018年選舉及黨內事務的溝通、對話，都朝正向和解，她認為這是件好事，但報導與當時情形完全不一樣。

媒體報導為化解新潮流系和英系在農會選舉產生的糾紛，蔡英文邀派系要角到官邸聚餐，席間陳菊砲轟黨中央亂放話，說她因為挺子弟兵劉世芳選高雄市長，轉而支持藍營地方農會人士。

陳菊日前到日本參訪，昨晚返國，今上午參加高雄市首家智能照護日間照顧中心揭牌，受訪時表示，「當時氣氛很好！」大家對不同意見溝通表達及黨內對話都是一件好事，媒體報導不是事實。

媒體問外傳新潮流對高雄、台南的政權有焦慮感，陳菊反問「我有焦慮嗎？」她說黨內派系競爭是很正常，黨內競爭需在和諧的狀況下，爭取讓人民感動，人民認同，才能脫穎而出，她認為這才是重點。

陳菊強調，黨內市長民調高高低低都在變動中，她支持透過民進黨初選的方式勝出的人，看誰能讓人民感動？讓高雄市民認同，她祝福每個參選的人。

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