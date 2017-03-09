| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南部水情吃緊 水利署：320高雄擬第一階限水
 首頁 > 政治

金韓松在台灣？ 國安局長稱「不了解」

日媒指金韓松在台灣。（路透資料照）

2017-03-09  11:30

〔即時新聞／綜合報導〕在馬來西亞遭刺殺的金正男兒子金韓松，日前拍攝影片，7日透過脫北組織上傳到YouTube頻道。最近有日媒引述韓媒報導，指金韓松可能在台灣。

國安局長彭勝竹對此表示「不了解」，並不再多做回應。

日本《TBS電視台》報導，專門協助「脫北者」擺脫北韓政府追捕的神秘組織「千里馬民防」（Cheollima Civil Defense）7日透過Youtube上傳「金韓松影片」（KHS Video）。

報導提到，金正男遭殺害後，金韓松獲得荷蘭、中國、美國和「盼匿名的政府」幫助，而且將金正男家人安置於「安全的地方」。《TBS電視台》說，南韓媒體所指的「盼匿名政府」就是台灣，而且金韓松已於2月15日抵達台灣。移民署長何榮村則說，金韓松沒有入境台灣，但不知道有無過境。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 金正男 金韓松
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✤果香蜜汁排骨
電鍋菜✤南瓜鯛魚捲
傳統甜食✤芝麻糕
這樣切洋蔥不流淚！
轉寄

標題：金韓松在台灣？ 國安局長稱「不了解」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月9日‧星期四‧丁酉年二月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.