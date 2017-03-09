金韓松在台灣？ 國安局長稱「不了解」

日媒指金韓松在台灣。（路透資料照）

2017-03-09 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕在馬來西亞遭刺殺的金正男兒子金韓松，日前拍攝影片，7日透過脫北組織上傳到YouTube頻道。最近有日媒引述韓媒報導，指金韓松可能在台灣。

國安局長彭勝竹對此表示「不了解」，並不再多做回應。

日本《TBS電視台》報導，專門協助「脫北者」擺脫北韓政府追捕的神秘組織「千里馬民防」（Cheollima Civil Defense）7日透過Youtube上傳「金韓松影片」（KHS Video）。

報導提到，金正男遭殺害後，金韓松獲得荷蘭、中國、美國和「盼匿名的政府」幫助，而且將金正男家人安置於「安全的地方」。《TBS電視台》說，南韓媒體所指的「盼匿名政府」就是台灣，而且金韓松已於2月15日抵達台灣。移民署長何榮村則說，金韓松沒有入境台灣，但不知道有無過境。