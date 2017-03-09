馬蔡黨內互打 國民黨：蔣中正是保衛台灣的第一戰士

2017-03-09 11:08

〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨主席、前總統馬英九日前一席「蔣中正在228事件當然有責任」的說法，引來國民黨政策會執行長蔡正元批馬，「享受8年榮華富貴，竟然有資格說蔣中正有責任」，並衍發一連串馬英九辦公室與蔡正元之間的「黨內互打」大戰，國民黨中央打算進一步出手「以正視聽」，要把蔣中正定位為「保衛台灣的第一戰士」。

國民黨文傳會副主委胡文琦表示，黨中央是希望還原歷史真相，蔣中正當年把黃金運送來台灣，推動三七五減租政策，打八二三砲戰保衛台灣，應該是「保衛台灣的第一戰士」，大家應該重新定位蔣中正，絕非所謂的「殺人兇手」，也不是228事件的原兇。

胡文琦強調，事實的真相只有一個，國民黨中央會檢附歷史資料，在適當時機由蔡正元親自對外報告，說明整個歷史的來龍去脈，要還給蔣中正一個公道。

此外，針對外傳洪秀柱4月將赴中國拉抬黨魁選情，胡文琦澄清絕無此事，也無此規劃，他指出，雖然當地台商與民間團體希望邀洪秀柱參加屬於非政治性的祭孔活動，但洪秀柱並沒有這個規劃打算，且不應與政治聯想，無稽之談，國民黨選舉與大陸無關。

至於原本洪秀柱規劃的3、4月訪美行程，胡文琦表示，考量520即將選舉以及目前國內亂象叢生，訪美行程已經確定延後，如果時間允許，選後才會規劃，520黨主席投票之前沒有時間前往美國。