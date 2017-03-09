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中正紀念堂轉型小組名單曝光 鄭麗君：未來還會擴大

中正紀念堂轉型議題受到矚目。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-03-09  11:08

〔即時新聞／綜合報導〕文化部長鄭麗君推動中正紀念堂去威權化，轉型推動諮詢小組名單曝光。鄭麗君表示，未來名單還會再擴大。

《中國時報》報導，中正紀念堂轉型推動諮詢小組委員名單有台大歷史系教授花亦芬、中研院近史所副研究員陳儀深、資深媒體人陳銘城、台大政治系教授黃長玲、中研院法律學研究所助理研究員蘇彥圖、東吳政治系副教授陳俊宏、社民黨新任秘書長葉虹靈。

報導指出，立委柯志恩質疑諮詢委員名單都在同溫層，鄭麗君表示，未來仍有多次諮詢會議，讓各界都能充分陳述意見，這是第一次的出席委員，將來還會擴大名單。

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