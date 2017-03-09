洪秀柱訪中國救選情？ 他嘆「不健康的政治生態」

2017-03-09 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體報導，國民黨黨主席洪秀柱因選舉陷入苦戰，想規劃出訪中國以拉抬聲勢，對於此現象，時代力量發言人吳崢則在臉書上提起隱憂。

吳崢表示，若台灣最大在野黨黨主席，居然要靠一個對台灣極度不友善的獨裁國家支持才能選上的話，「那麼未來國民黨在立法院的所作所為能不被中國左右嗎？」

吳崢也感嘆說，「這對台灣政治來說實在是極不健康的生態」；網友見狀則諷刺，「參選中國國民黨黨主席，選前去中國固個票，很合理啊」。