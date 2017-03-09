只要連結雷達！ 日本薩德防禦範圍可涵蓋台灣北部
2017-03-09 11:25
南韓國防部和駐韓美軍司令部7日宣布，薩德飛彈防禦系統發射器等設備，6日起陸續抵達南韓，將儘速部署，制衡北韓飛彈威脅。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國和南韓7日正式宣布，將在南韓境內展開「戰區高空防禦系統（THAAD，簡稱薩德）」部署工作，日本也表態考慮引進該系統，媒體報導，若日本引進薩德系統，日方的防禦網就可涵蓋到台灣北部地區！
《上報》報導，日方將薩德系統部署在距離台灣最近與那國島基地，台日只要透過長程預警雷達的連結，防禦網就可以涵蓋到台灣北部地區。
軍方內部人士評估，由於中國軍力不斷在釣魚台海域周邊演訓，讓日本備感壓力，日方也在那國島、石垣島等島嶼加強軍事基地建設，所以若是日方引進薩德系統，不排除將薩德系統部署在與那國島或石垣島。
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