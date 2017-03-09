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因應金正男遇刺 總統維安將加強、新增醫務人員

2017-03-09  10:18

〔即時新聞／綜合報導〕因應北韓領導人金正恩兄長金正男遭暗殺一事，國家元首維安不可不慎，國安局長彭勝竹今表示，未來總統蒞臨場所要加強檢查，同時希望有專業醫務人員隨行。

根據《中央社》報導，國安局長今日赴立院外交及國防委員會報告前受訪表示，由金正男遇刺一事可以看到總統維安有加強必要，未來總統蒞臨場所要加強檢查及近身防禦，希望國民對此體諒，同時國安局也會要求具有專業知識及能力的醫務人員跟隨總統，以備不時之需。

先前傳出總統蔡英文及行政院長林全參與台灣燈會點燈儀式時，有空拍機誤闖維安範圍被維安人員擊落一事，彭勝竹表示，目前了解的是空拍機沒入侵警戒區域，但是已對空拍機及其持有者做適當處理。

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  • 因應金正男遇刺事件，彭勝竹今表示，未來總統蒞臨場所要加強檢查，同時希望有專業醫務人員隨行。（資料照，記者林正堃攝）

    因應金正男遇刺事件，彭勝竹今表示，未來總統蒞臨場所要加強檢查，同時希望有專業醫務人員隨行。（資料照，記者林正堃攝）

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