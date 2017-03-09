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替台灣隊打氣 小英：台灣精神就是...

蔡英文昨晚特地PO臉書替台灣隊打氣。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-03-09  08:44

〔即時新聞／綜合報導〕經典賽台灣隊昨晚對戰荷蘭，最後雖以5比6落敗，但過程卻相當精采，9局下才以再見保送輸球，台灣的打擊身手也深受各界肯定，總統蔡英文昨晚上也特地在臉書PO文替台灣隊打氣！

蔡英文在臉書PO文寫道：「拚到最後一刻，就是台灣精神」，她也鼓勵台灣隊：「明天早上太陽出來的時候又是一條好漢，明天再加油！全力以赴就對了！」

貼文吸引1.5萬人按讚，也吸引不少人留言打氣，有台獨機關槍之稱的李柏璋在底下留言：「希望總統若真的關心台灣的棒運發展，請先整頓好棒球協會，球員才能在賽場上大展身手成為好漢，沒有整頓好棒協，台灣就只有吃鍋貼的份而已，希望您能別讓關心台灣國球的民眾失望，加油。」

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相關關鍵字： 2017經典賽 中華隊 蔡英文
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