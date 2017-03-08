蔡丁貴率眾拆蔣銅像 台聯社運部主任幕後支持

台聯社運部主任張兆林也現身基隆，他站在忠一路橋上拍照時被警方認出。（記者林嘉東翻攝）

2017-03-08 23:55

〔記者林嘉東／基隆報導〕自由台灣黨主席蔡丁貴二度率眾拆蔣介石銅像；他雖率員衝鋒陷陣，但銅像周邊埋伏不少伏兵，伺機而動；其中最大咖的就是站在橋上支持的台聯社運部主任張兆林。

張兆林2年前曾在基隆海科館抗議中國海協會會長陳德銘，朝陳德銘的座車大吼「陳德銘，滾回去」被警方逮捕。

警方指出，蔡丁貴這次帶來的民眾，大多是台聯青年軍班底，不少熟面孔曾跟著張兆林參與不少陳抗，卻獨缺張兆林。

不過，張站在基隆市忠一路橋上拿手機拍照時，被也在橋上指揮調度的基隆市警局長王慶麟、副局長許頌嘉與當年逮捕他的二分局長、現任主任秘書廖誌銘認出。

由於蔡丁貴2月27日突襲基隆市，率眾欲拉下蔣介石銅像，一度癱瘓基隆周邊交通，引發民怨。蔡丁貴二度率眾前來拆蔣銅像，基隆市警局早已嚴陣以待。

局長王慶麟此次親自督軍，他在忠一路橋上置高點調度，竟巧遇也在橋上支持拆蔣介石銅像的張兆林。王不斷耳提面命第一線指揮官、一分局長李宇桂應注意事項，才讓整件抗議事件和平落幕。