13％性侵犯沒接受治療 台北市議員：初犯也應追蹤
2017-03-08 22:34
〔即時新聞／綜合報導〕陳姓女模凶殺案的兇嫌程宇曾因妨害性自主遭起訴，台北市民進黨議員王威中今指出，北市約有13%的性侵犯逃避接受輔導治療，由於目前只有性侵累犯會被列追蹤，王呼籲應修法將初犯就列入追蹤。
程宇殺害陳姓女模一案震驚社會，近日更傳出，法務部統計，103年到105年間涉犯妨害性自主罪章，且執行中未到案的共有535人，引發外界議論。
《風傳媒》報導，王威中今指出，程宇已缺席5次輔導治療，依規定可罰19到23萬元不等，但衛生局卻以1堂課算1案來分開計算，最終5案各被罰第1次，共只輕罰5萬元，不過王對衛生局的做法不以為然，認為「又不是租DVD」，哪有這種算法？對於衛生局進一步說明，指程嫌是因被判拘役跟入監服刑才沒有接受治療，往王也質疑說，如果真的並非「無故缺席」，衛生局為何還是要開罰？
對於現行法規中性侵累犯才會被追蹤，王威中也批評，難道要平白犧牲第二名被害人才開始追蹤？他認為即使是初犯也還是要主動追蹤，或修法讓初犯也必須到警局辦理登記辦到，至於目前規定受判處無期徒刑與死刑的性侵犯，不須接受輔導治療，他也認為應一視同仁、通通都要接受輔導治療。
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