解決東部運輸困難 林全：增班次、智慧化交通

2017-03-08 21:38

〔記者李欣芳／台北報導〕關切東部地區交通建設與運能，行政院長林全今天出席「東部軌道建設座談會」時表示，他請大家相信政府解決東部交通運輸困難的決心，請交通部儘量做好現階段可改善部分，並針對下列2項努力：第1，半年內增加鐵路班次，並於七堵至八堵間增設橫渡線工程，提升東部運輸容量；第2，針對智慧化交通部分，在1年內整合宜蘭的交通管理情形，協助解決地方問題。

林全表示，今天舉行座談會的目的是溝通、傾聽地方並初步交換意見，希望與宜蘭縣政府、東部快鐵促進會等各界，對未來東部交通建設有良好的共識。

行政院今晚發布新聞稿，做以上表示。

宜蘭代理縣長吳澤成在座談會時提出，盼北宜直鐵連同鐵路高架捷運化進行規劃，同時解決台鐵花東一票難求及國5塞車問題。東部快鐵促進會會長陳正曜指出，該會成立目的是要促進東部快鐵興建，此次中央的「前瞻基礎建設計畫」包括軌道建設，宜蘭鄉親要極力爭取預算，使宜蘭早日走出交通黑暗期。

民進黨立委陳歐珀表示，蘇花改的蘇澳到東澳段年底前完工，國道5號沒有銜接蘇花改，東澳南澳又無隧道化，屆時必定大塞車，回堵至宜蘭縣，因此直鐵一定要蓋，且要列入前瞻計畫，否則興建將遙遙無期。

交通部表示，北宜希望提速，為提升東台灣鐵路運輸運能，並將國道5號部分旅次移轉至鐵路，疏解交通壅塞問題，「台鐵南港至花蓮提速改善計畫（北宜新線）」目前針對重要規劃部分通盤檢討，並釐清水資源保育、長隧道防救災等環評關鍵議題。在此之前，優先在宜蘭縣推動先進交通科技管理示範計畫，並充分瞭解旅次行為，確實解決交通瓶頸。