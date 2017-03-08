蔡丁貴率眾鬧場、拆蔣介石銅像 引網友撻伐
自由台灣黨主席蔡丁貴手持拆蔣介石銅像標語，前往基隆市火車站前蔣介石銅像，與警方爆發肢體衝突。（記者林嘉東攝）
〔記者林嘉東／基隆報導〕自由台灣黨主席蔡丁貴今天率眾抵達基隆，欲拆蔣介石銅像，再度受阻；蔡先是率眾在市政府舉辦的228追思會中鬧場，引發基隆市長林右昌與228受難家屬不滿，網友也同聲撻伐。
有網友在基隆大小事、基隆人踹共上，批蔡丁貴：「蔡先生就是太閒沒事做」、「作秀」，更有網友直指這些被蔡丁貴帶來的民眾，「吃飽太閒，怎麼不去拼經濟」、「一堆領便當的年輕人」，甚至有網友留言：「請環保局支援水肥車來噴」；此外，也有網友支持警方強力作為，「違法就都抓起來」、「警察辛苦了」。
自由台灣黨主席蔡丁貴受邀參加228追思會，蔡不滿市長林右昌不拆蔣介石銅像，在場外高舉抗議布條。市長林右昌會後表達，對蔡丁貴等人鬧場行徑相當遺憾，228家屬也稱，蔡到追思會中鬧場，很要不得。
蔡丁貴隨後率眾前往火車站前蔣介石銅像，欲靠近銅像，被警方人牆阻隔。蔡率眾與警方對峙。基隆市警局第一線指揮官一分局分局長李宇桂三度舉牌警告蔡等人違反集會遊行法。
蔡不願離去，與警方爆發推擠，衝突中，蔡的手打掉李宇桂的警帽，但李的帽子隨即被同僚撿起，繼續率警阻擋蔡等人的突圍。雙方對峙到4點30分蔡才宣佈解散，支持者紛紛陸續搭車返回台北。
自由台灣黨主席蔡丁貴企圖衝出警方防堵，被警方抓回。（記者林嘉東攝）
自由台灣黨主席蔡丁貴企圖衝出警方防堵，被警方抓回。（記者林嘉東攝）
基隆市警一分局長李宇桂（右）三度舉牌，警告蔡丁貴等人違反集會遊行法。（記者林嘉東攝）
自由台灣黨主席蔡丁貴手持拆蔣介石銅像標語，前往基隆市火車站前蔣介石銅像，與警方爆發肢體衝突。（記者林嘉東攝）
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