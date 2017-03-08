諾魯總統瓦卡：下次來台灣一定要再到金門

諾魯共和國總統瓦卡在特產店享用古時「進貢」給皇帝的點心貢糖，心情大好，豎起大姆指大為讚揚。（記者吳正庭攝）

2017-03-08 21:11

〔記者吳正庭／金門報導〕諾魯共和國總統瓦卡伉儷今天抵金門參訪，不僅接受小英總統推薦大啖廣東粥，也受到「皇帝」般的禮遇；他強調，金門行進一步鞏固諾魯與台灣邦誼，特別提醒周進發大使，下次到台灣一定要再安排到金門一遊。

瓦卡伉儷等一行人由外交部禮賓處長張雲屏、駐諾魯大使周進發等人陪同抵金二天一夜遊；隨行透露，小英總統前晚國宴曾提及金門早餐廣東粥，讓瓦卡一下飛機即直奔位於金城鎮的永春廣東粥，對於這道總統級的美食，讚不絕口。

瓦卡拜會金門縣長陳福海，特別提及前一站全程觀看金門老師父吳增棟，將中國打過來的砲彈製成鋼刀過程；他說，沒想到金門和中國如此接近，好像「丟一顆石頭就可以丟到對岸」。

陳福海期盼瓦卡伉儷協助把金門的美介紹出去，並致贈金門官窯燒製的花瓶。

瓦卡等一行走訪地區產業聖祖貢糖，品嚐到有「進貢」給皇帝之意的貢糖，顯得特別開心，也對辣味牛肉乾很感興趣；他表示，第一天就對參訪的翟山坑道、水頭聚落等地留下深刻印象。

諾魯共和國總統瓦卡抵金門享用廣東粥後，在小英總統簽名旁，也留下自己的名字留念，親和力十足。（記者吳正庭攝）

諾魯共和國總統瓦卡（左五）抵金門參訪，全程觀看鋼刀師父吳增棟（右蹲者）製刀過程。（記者吳正庭攝）