傳洪秀柱4月訪中國 不排除與俞正聲會面

2017-03-08 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉將在5月20日舉辦，選情越演越烈，國民黨主席洪秀柱尋求連任，傳她4月可能應台商邀請，到中國訪問，屆時不排除和中國政協主席俞正聲會面，引發關注。

《上報》報導，洪秀柱原先規劃在領表前，約3月底、4月初時赴美國訪問，並安排和美國總統川普團隊官員見面，但考量訪美行程可能會花1到2週的時間，會和國內的黨務、選務行程「強碰」，所以暫時取消。

報導稱，洪秀柱在訪美行取消後，傳出可能應台商邀請，改到中國訪問，時間約在4月，屆時可望和俞正聲會面，外界解讀，此舉頗有鞏固台商基本盤，向對岸「討救兵」，挽救低迷選情的意味。

有名黨務高層證實，確實有不少台商邀洪秀柱到中國訪問，像是4月初在山東舉行的祭孔春祭大典等活動，不過活動都是「非政治性的交流活動」，考量黨主席競選的行程安排，目前傾向不安排洪秀柱訪問中國。