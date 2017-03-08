尋找資深黨員 潘維剛：有信心通過連署門檻
2017-03-08 19:45
〔記者楊金城／台南報導〕「快回家吧，好久不見了你」，國民黨主席參選人潘維剛到各地拜訪資深黨員、聽取意見，今天她到台南學甲、下營參訪時說，有信心通過黨主席參選登記的黨員連署門檻3%（約1萬2千名黨員）。
國民黨主席選舉預計4月5日起領表、17日開始登記參選，在國民黨黨主席6位參選人中，前立委潘維剛宣布參選最晚，參選動機被質疑是為瓜分黃復興票源，有利其它參選人，潘維剛說，她參選是為了找回失聯黨員，為黨找人才，「不是為自己找未來」。
成立台灣花卉育種生技教育基金會的潘維剛，今天下午特地參訪甫以新品種「富樂之星」蝴蝶蘭奪下台灣國際蘭展大獎花全場總冠軍的學甲富樂蘭園園主莊明儀，她說，台灣的蘭花育種業者至少花費8年、10年以上時間、心血和金錢培育新品種，基金會希望協助蘭花業者和政府在外國品種權登記有斬獲，讓台灣「花開全世界」。
對於國民黨主席選情，潘維剛說，有信心通過登記參選的黨員連署門檻，而且不到最後關頭不知輸贏。
她強調說，這次參選最重要是擴大參選人和黨員參與，才能創造改變，一起為同心協力、政黨政治、黨意民意合一作最大努力，讓國民黨成為對台灣人民利益最大黨。
潘維剛也說，新進黨員只要繳黨費200元就有投票權，反而是資深的失聯黨員、已繳特別黨費的終身黨員還要補繳黨費400、600甚至是800黨費才能投票，對資深黨員有如是懲罰，黨中央應將失聯黨員一視同仁只要繳200元，終身黨員不必再繳黨費，但可惜黨中央未採納，需要全代會通過才能修改。
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