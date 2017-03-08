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王金平4月訪星 拜會星國副總理

2017-03-08  19:36

〔記者邱燕玲／台北報導〕前立法院長王金平今表示，他將於4月4日至4月6日赴新加坡訪問，預計拜訪老朋友、現任新加坡副總理兼國安部長張志賢。由於兩岸僵局遲未化解，王此出訪行程備受矚目。

王金平表示，他本月21至24日將率藍營立委訪問日本。這也是王卸任立法院長後首度率團出訪。

王金平指出，目前包括親民黨立委李鴻鈞、立法院國民黨團總召廖國棟、國民黨立委林德福、柯志恩、黃昭順、陳超明都將隨他出訪日本。

另外，王金平也說，他將在4月4日至4月6日率訪問新加坡，4月7日至9日訪問澳洲，出席世界台商會。

王金平表示，新加坡是受星國代表邀請前往訪問，由於現任星國副總理兼國安部長張志賢過去擔任國防部長時經常來台交流，雙方建立好交情，因此也希望此行赴星拜訪張志賢。

由於蔡英文政府上台後，兩岸互動陷入僵局，此行赴星是否會協助化解？王金平只說，他只是受邀去訪問，且已有8、9年未去新加坡，就去看看老朋友。

除了國會交流，身兼國學書院董事長的王金平4月1日也將演講「中華文化與王道精神」，闡述他的「王道精神」。

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  • 前立法院長王金平今表示，他將於4月4日至4月6日赴新加坡訪問，預計拜訪老朋友、現任新加坡副總理兼國安部長張志賢。（資料照，記者簡榮豐攝）

    前立法院長王金平今表示，他將於4月4日至4月6日赴新加坡訪問，預計拜訪老朋友、現任新加坡副總理兼國安部長張志賢。（資料照，記者簡榮豐攝）

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