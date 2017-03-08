下屆彰化市長競爭激烈 電話民調這4人被點名
2017-03-08 20:05
〔記者劉曉欣／彰化報導〕你接到彰化市長的民調電話了嗎？
不少彰化市民這幾天都接到民調電話，民調就鎖定明年底登場的彰化市長選舉，直接點名4位人選，分別是縣議員張東正、林世賢、賴岸璋，以及前立委陳杰，還會詢問對於這4人的印象為何。
由於陳杰、張東正都是國民黨員，賴岸璋與林世賢是民進黨員，民調電話接著就會詢問說「如果陳杰與張東選彰化市長，支持誰？」、「如果林世賢、賴岸璋選彰化市長，支持誰？」最後再就民眾各自選出的藍綠人選再PK。
陳杰表示，他長期關心地方，聆聽民意，也會把民意反應給妻子，也就是縣議員陳蔣秀美，希望能幫人民過更好的生活，很多民眾都鼓勵他繼續從政，希望他不要缺席下次選舉，對於民意相挺他非常感謝，只是目前沒有具體規畫。
而張東正則是表態要參選彰化市長，並積極爭取國民黨的黨內提名，因為有很多鄉親支持，身為彰化子弟，他認為「彰化不能再落後下去了」，只要爭取到國民黨提名參選彰化市長，現任彰化市民代表的妻子就不會再參選市代，不會形成老婆在代會表質詢老公的情況。
賴岸璋則強調，他全力爭取民進黨的黨內提名，他勤走基層，做事圓融，希望彰化有更美好的未來，他認為參選者都應各自努力，他尊重每個有意願投入選戰的人，他與團隊都會一步一腳印來爭取支持。
林世賢指出，他對於彰化市的發展有願景，就是台化轉型、再造八卦山觀光榮景、市區發展輕軌電車，他認為彰化市不能再原地踏步，所以全力爭取民進黨的黨內初選，希望能夠代表民進黨參選彰化市長。
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