國民黨人頭黨員仍放行？ 傳「剔除率」不到5趴

2017-03-08 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨選舉人頭黨員爭議，黨中央雖下令要求各縣市黨部嚴格審核，不過今天（8日）媒體報導指出，最終的「剔除率」不到5%，僅退回3千份入黨申請書。

國民黨主席選舉爆出人頭黨員、黑道入黨等風波，引發各界質疑。根據《上報》報導，雖然黨中央下令嚴查人頭黨員問題，不過最近複核工作邁入尾聲，各地卻只退回約3000份入黨申請書，未通過審核比率不到5%。

報導指出，去年12月底至今年1月20日，國民黨新黨員及回復黨籍黨員約6萬5千人，異常大量入黨地區包括屏東縣、花蓮縣等，集體入黨人數高達5到6千人，最後卻僅各自退回500多份申請書。

一名國民黨高層表示，各地黨部都已認真查核，不過如何界定是否為人頭黨員有難度，除非當事人表明不知自己被入黨，或是介紹人、通訊和戶籍地址高度集中等，否則還是要依審查標準讓對方申請入黨。