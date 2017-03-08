宋楚瑜頭份悼李元簇 紅眼眶憶「寧靜革命者」
2017-03-08 19:07
［記者許展溢／苗栗報導］前副總統李元簇今天凌晨辭世，享耆壽94歲，親民黨主席宋楚瑜、苗栗縣長徐耀昌兩人今天傍晚，前、後抵達李元簇頭份市山下里住處悼念。宋楚瑜拿出手機分享他與李元簇數張合照，眼眶紅著讚賞李元簇是一位很有耐心的「寧靜革命者」。
宋楚瑜回憶當年擔任中國國民黨秘書長時，曾與李元簇共事，今年1月參加苗栗縣前縣長傅學鵬兒子婚禮後，也到李元簇住處跟他見面，是最後一次見面。
宋楚瑜表示，大家都說李元簇是一位沒有聲音的副總統，但其實他很有耐心也細心，總是與跟各黨派的人士座談、溝通。
宋楚瑜拿出手機分享他與李元簇合照，眼眶紅著說，李元簇對台灣民主相當有貢獻，總是默默的以不流血並分階段的方式進行重大改革，才能夠把修憲等事項順利推動，在政界可以說是功不可沒。
徐耀昌表示，李元簇是一位值得尊敬的長輩，對台灣很有貢獻，無論在法律界或教育界，都相當有高度，肯定他是一位具有智慧政治家，是政界典範，對他的往生相當不捨，但也相信晚年受病痛折磨的他，現在到西方極樂世界，也是一種解脫。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 媽祖神蹟？北港媽祖婆與白沙屯媽祖婆「手牽手」
- 經典賽Live》荷蘭右外野手演美技 台灣暫1分領先
- 水情吃緊 仁義潭蓄水剩33％
- 視障生繁星上大學 感恩同學當他的眼
- 投147線路口車禍多 南港村民夢魘
- 47歲懷第3胎 丁寧94狂！
- 《偷拍囚20年》 李宗瑞性侵9女 再判39年
- 炎亞綸掃貨潮鞋 口水交換害郭采潔中鏢
- 力挺台灣 前進東京
- 娶月入20萬女董座 30K清潔工休妻被駁回
- 經典賽》陳用彩封鎖古巴 美球迷驚：他穿這個投球？
- 願賭服輸！澳洲辣模輸球 罰作一日全裸司機
- 《繁星放榜》練體育也會念書 他們前進台大
- NBA》布萊恩經紀人佩林卡 將接掌湖人總經理
- 北市嬰兒輪狀病毒疫苗接種 4╱5起補助
- 第4節「豪」狂 1分鐘飆9分
- 醫病》無性經驗停經婦 仍揪出子宮內膜癌
- 奪首座木棒冠軍 平鎮高中獲表揚
- 為愛而畫 王維妮水墨景象特展
- 《焦點評論》民主進化
- 「冠脂妥」偽藥案 2嫌帳戶上百萬被查扣
- 摩蘇爾激戰 父抱幼女淚奔自由
- 載運珍木14根 2男違反森林法被逮
- 紓解工業區壅塞 林園兩路「通樂」
- 往科技農夫邁進 屏科大研發多功能遙控噴藥車
- 北市公車路線命名 數字藏「密碼」
- 匝道口「移動式炸彈」 警方：行人無霸王條款
- 湯姆漢克籌拍反川普電影 首度聯手梅姨 史蒂芬史匹柏
- 念這間高中 以後有機會直升日本大學
- 防亞洲鯉魚入侵五大湖 百萬美元賞金求妙計
- 艾克森美孚 斥資擴大在美投資
- 不畏妖怪嘲笑 新台灣之子通過醫學系考驗
- 繁星錄取率高 社區高中出頭天
- 子瑜遭鹹濕染指後 鄧佳華這次盯上她...
- 新北撤施工圍籬沒警示 害人撞癱判國賠204萬
- 痛失倪敏然12載 李麗華悲嘆「離死亡好近」
- 24日起 桃市13區皆有稅務據點
- 李運慶雅浦體驗丁字褲 羞見當地女生裸上身
- 侯昌明走過負債低潮 連岳母都想嫁給他
- 桃園高中職博覽會 結合農博、亞洲矽谷
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：宋楚瑜頭份悼李元簇 紅眼眶憶「寧靜革命者」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分