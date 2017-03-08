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宋楚瑜頭份悼李元簇 紅眼眶憶「寧靜革命者」

2017-03-08  19:07

［記者許展溢／苗栗報導］前副總統李元簇今天凌晨辭世，享耆壽94歲，親民黨主席宋楚瑜、苗栗縣長徐耀昌兩人今天傍晚，前、後抵達李元簇頭份市山下里住處悼念。宋楚瑜拿出手機分享他與李元簇數張合照，眼眶紅著讚賞李元簇是一位很有耐心的「寧靜革命者」。

宋楚瑜回憶當年擔任中國國民黨秘書長時，曾與李元簇共事，今年1月參加苗栗縣前縣長傅學鵬兒子婚禮後，也到李元簇住處跟他見面，是最後一次見面。

宋楚瑜表示，大家都說李元簇是一位沒有聲音的副總統，但其實他很有耐心也細心，總是與跟各黨派的人士座談、溝通。

宋楚瑜拿出手機分享他與李元簇合照，眼眶紅著說，李元簇對台灣民主相當有貢獻，總是默默的以不流血並分階段的方式進行重大改革，才能夠把修憲等事項順利推動，在政界可以說是功不可沒。

徐耀昌表示，李元簇是一位值得尊敬的長輩，對台灣很有貢獻，無論在法律界或教育界，都相當有高度，肯定他是一位具有智慧政治家，是政界典範，對他的往生相當不捨，但也相信晚年受病痛折磨的他，現在到西方極樂世界，也是一種解脫。

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  • 宋楚瑜眼眶紅著讚賞李元簇是一位很有耐心的「寧靜革命者」。 （記者許展溢攝）

    宋楚瑜眼眶紅著讚賞李元簇是一位很有耐心的「寧靜革命者」。 （記者許展溢攝）

  • 宋楚瑜拿出手機分享他與李元簇的合照。（記者許展溢攝）

    宋楚瑜拿出手機分享他與李元簇的合照。（記者許展溢攝）

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