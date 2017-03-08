苗縣「舉新還舊」 財政處：不會增加負債餘額
2017-03-08 19:01
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府為了償還到期的公債，辦理縣庫借款，透過「舉新還舊」方式，助於資金調度、縣政推動。不過，縣議員詹運喜擔心，縣府是否會「超貸」，讓財政壓力更大；縣府財政處強調，苗縣舉債已超過上限，審計部也嚴格要求，借款不能增加負債餘額，不會讓債務雪球越滾越大。
財政處公告，「本府為賡續擘劃縣政並因應庫款調度之需，辦理縣庫借款，敬請踴躍參與報價，並於106年3月15日上午10時前，將報價單送交本府財政處財務管理科，至紉公誼。」
詹運喜表示，他於去年議會定期會時，曾質詢縣府相關公債償還事宜，認為縣府是利用「舉新還舊」方式，償還今年陸續到期的公債。他認為，縣府以此種方式作為「周轉」無可厚非，但擔心縣府會「超貸」，更增加財政壓力。
財政處長蔡佳慧表示，苗縣府自有財源不足，採行「舉新還舊」措施已行之有年，且因縣府舉債超過法定上限後，審計部更嚴格要求「不得增加負債餘額」，辦理縣庫借款，必須「要還多少借多少」，且「當天撥款當天還款」。
蔡佳慧說，縣府106年的債務預算為89億6500萬元，不過因中央要求債務得逐年減少，因此預計得還92億6500萬元。
財政處已於去年辦理106年度第1次借款詢價，資金動用期間今年1至5月，借款金額為47億5700萬元。目前辦理第2次借款，資金動用期間今年6至8月，借款金額為21億9500萬元，將以報價單所定利率最低及條件最優之金融機構為優先議價對象。
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