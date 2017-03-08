興建北宜直鐵 林全「有解決問題的決心」

2017-03-08 18:22

［記者林敬倫／宜蘭報導］行政院長林全及交通部長賀陳旦今前往台灣鐵路工程局東部工程處，與宜蘭縣代理縣長吳澤成，立委陳歐珀、蕭美琴、東部快鐵促進會長陳正曜等人，開會討論北宜直鐵興建事宜，會中林全表示，對直鐵的計畫很重視，也有解決的決心，但相關細節還要探討。

林全與賀陳旦今下午2點半，先後步入台灣鐵路工程局東部工程處，林全快步步入會場，沒有對外發言，針對媒體詢問北宜直鐵的興建是否有好消息，隨後步入會場的賀陳旦則說，永遠都會有好消息。

原本會議預計進行1小時，下午3點半結束，但延長至約下午4點23分，結束後，林全同樣快步走入座車，針對媒體詢問未有任何發言，賀陳旦則頻談智慧運輸及東部區域智慧交控中心的設置，強調要把宜蘭當示範點，設置第一流的交控中心，談到直鐵，他則說，後面來規劃相關內容，現在先掌握狀況。

吳澤成受訪時表示，院長在會中有表達對直鐵的重視，有解決問題的決心，相關的建設細節還要作探討，院長有表達這樣的決心與關心，應該是好事，但縣府的立場還是直鐵的興建計畫一定要有，預算必需要編列。

陳歐珀說，今天的會議就是溝通，要解決問題，這才是新政府存在的必要，宜蘭縣同心一致，就是希望新政府解決東部的交通問題，北宜直鐵與鐵路高架同步完成，是多年來地方的共識，希望中央政府能積極溝通，他也將協助地方達成願望，北宜直鐵與鐵路高架化，是解決東部交通的治本方法，一定會堅持到底。

陳正曜則說，會議中沒有宣布要興建北宜直鐵，感到不滿意，但交通部長承諾，東部交通要整體考慮，還需要到花蓮了解狀況，是否會興建北宜直鐵，回去將進行通盤考慮，預計要半年到1年的時間，對此他則正面看待，藍綠民代也在會中強烈表達要建直鐵的決心，未來促進會業會開會討論下一步動作，敦促政府早日興建直鐵。