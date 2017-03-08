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不捨李元簇辭世 李登輝：也沒法度、主的決定

2017-03-08  18:13

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前副總統李元簇辭世，李登輝基金會秘書長王燕軍轉述，李前總統聽到這個消息後，很不捨說「這也沒法度，有年紀了，這是主的決定」，也交代基金會去了解，李元簇家屬是否有需要幫忙的地方。

李登輝2012年下鄉之旅到苗栗時，曾特地前往李元簇家探視，王燕軍轉述，當年兩人聊起往事，還都忍不住哽咽。李元簇當時說，很感念總統對他的信任和充分授權，李登輝當時授權他決定人事，憲政改革也有參與。當時李元簇身體還硬朗，不過已經開始洗腎，李登輝有請榮總特別照顧他的健康和生活狀況。

據了解，當時兩人的會面也聊到卸任正副元首禮遇問題，當時因為前總統陳水扁自砍薪水，也連帶影響到李元簇的退休金，李元簇拒絕李登輝替他爭取這筆退休金。李元簇認為，不要因為他個人權益，害公務員被人家覺得好像很愛錢。

李登輝與李元簇同齡，在1990年，兩人被國民大會代表選為正副總統，王燕軍說，李登輝長年來一直很關心李元簇，兩個老人家可說是「相知相惜」。

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  • 前副總統李元簇辭世，李登輝基金會秘書長王燕軍轉述，李前總統聽到這個消息後，很不捨說「這也沒法度，有年紀了，這是主的決定」。（資料照，記者廖振輝攝）

    前副總統李元簇辭世，李登輝基金會秘書長王燕軍轉述，李前總統聽到這個消息後，很不捨說「這也沒法度，有年紀了，這是主的決定」。（資料照，記者廖振輝攝）

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