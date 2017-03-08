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下營農會選舉起戰火 農會槓上農業局

2017-03-08  18:09

〔記者楊金城／台南報導〕下營區農會選舉起波瀾，農會昨天召開第17屆第8次臨時理事會，審查第18屆新任理事當選人顏見明喪失農會會員資格、並撤銷顏員第18屆理事資格，台南市農業局今天立即函復農會指該會議無效；下營農會總幹事曾丁祥說，會員資格是農會審查，不是農業局說了算。

當事人顏見明也說，農會審查決議他喪失會員、理事資格屬違法，他會出席明天理事會行使投票權。

農業局指出，顏見明理事依法有選舉權與被選舉權，候補的理事不成立，下營區農會仍應依農委會核定在明天（3月9日）召開理事會、監事會選舉第18屆新任理事長、常務監事和聘任總幹事。

曾丁祥態度強硬的說，顏見明沒有會員資格，也不具第18屆理事當選資格，怎麼投票？

第18屆下營區農會選舉，即將卸任的曾丁祥一方支持候聘總幹事陳乃源，挑戰派支持另位候聘總幹事黃冠霖，2月19日農會會員代表選後，挑戰派以一席代表之差險勝農會當權派，第二階段上週三會員代表大會選出第18屆新任理事、監事後，挑戰派如願在理事席次以5比4佔優勢，農會下屆將「變天」。

但下營農會突然在昨天召開第17屆第8次臨時理事會，決議顏見明喪失會員和新任理事資格，曾丁祥說，因顏見明被檢舉是公司負責人，不符會員資格，事屬緊急，才召開臨時理事會，之前農會審查和顏見明同樣的會員資格案例，結果農業局予以備查，為何「上次可以，這次不可以?」農業局指農會召開臨時理事會未在7天前通知，事實上屬緊急事件，可不受限制。

顏見明說，他是一家木工企業社負責人，也確實務農，之前農會已審查通過他的會員資格，現在又說不行，顯有「計畫」，農會昨天會議違法，不是農會說了算。

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  • 下營農會上週三選出下屆理事、監事，農會將變天，沒想到農會昨天開會撤銷1當選理事的會員資格。（資料照，記者楊金城攝）

    下營農會上週三選出下屆理事、監事，農會將變天，沒想到農會昨天開會撤銷1當選理事的會員資格。（資料照，記者楊金城攝）

  • 下營區農會選舉起波瀾。（記者楊金城攝）

    下營區農會選舉起波瀾。（記者楊金城攝）

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