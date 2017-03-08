下營農會選舉起戰火 農會槓上農業局
2017-03-08 18:09
〔記者楊金城／台南報導〕下營區農會選舉起波瀾，農會昨天召開第17屆第8次臨時理事會，審查第18屆新任理事當選人顏見明喪失農會會員資格、並撤銷顏員第18屆理事資格，台南市農業局今天立即函復農會指該會議無效；下營農會總幹事曾丁祥說，會員資格是農會審查，不是農業局說了算。
當事人顏見明也說，農會審查決議他喪失會員、理事資格屬違法，他會出席明天理事會行使投票權。
農業局指出，顏見明理事依法有選舉權與被選舉權，候補的理事不成立，下營區農會仍應依農委會核定在明天（3月9日）召開理事會、監事會選舉第18屆新任理事長、常務監事和聘任總幹事。
曾丁祥態度強硬的說，顏見明沒有會員資格，也不具第18屆理事當選資格，怎麼投票？
第18屆下營區農會選舉，即將卸任的曾丁祥一方支持候聘總幹事陳乃源，挑戰派支持另位候聘總幹事黃冠霖，2月19日農會會員代表選後，挑戰派以一席代表之差險勝農會當權派，第二階段上週三會員代表大會選出第18屆新任理事、監事後，挑戰派如願在理事席次以5比4佔優勢，農會下屆將「變天」。
但下營農會突然在昨天召開第17屆第8次臨時理事會，決議顏見明喪失會員和新任理事資格，曾丁祥說，因顏見明被檢舉是公司負責人，不符會員資格，事屬緊急，才召開臨時理事會，之前農會審查和顏見明同樣的會員資格案例，結果農業局予以備查，為何「上次可以，這次不可以?」農業局指農會召開臨時理事會未在7天前通知，事實上屬緊急事件，可不受限制。
顏見明說，他是一家木工企業社負責人，也確實務農，之前農會已審查通過他的會員資格，現在又說不行，顯有「計畫」，農會昨天會議違法，不是農會說了算。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 媽祖神蹟？北港媽祖婆與白沙屯媽祖婆「手牽手」
- 娶月入20萬女董座 30K清潔工休妻被駁回
- 偷名牌包失風 假舒淇露奶自清
- 女富豪徵第9任老公 徵婚條件：每天愛愛28次
- 寶兒斷開嘎嘎 深夜約會SpeXial Teddy兩小時
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Helicopter carrier proposed by navy
- 隱匿醫師身分受聘大學任教 一審判賠溢領薪水
- 氣溫變化大 南部一期水稻發生葉稻熱病
- 今年冬季均溫19.6度 史上最暖
- 經典賽》荷蘭怪物游擊光速雙殺 網友：超越MLB等級（影音）
- 經典賽》陳用彩封鎖古巴 美球迷驚：他穿這個投球？
- 喪妻8年癡情不婚 「最強老爸」傳愛上小16歲的她
- 錄取數前十沒北市 育成高中：天龍國效應
- 警駁讀者爆料：未曾放任程嫌趴趴走致發生女模命案
- 宜中繁星38人登金榜 蘭女48人錄取
- 愛迪生7歲就幫媽媽順利手術？ 中國小學課文惹議
- 七旬翁谷關泡湯昏倒 送醫不治
- 恭喜！37歲竇智孔喜獲麟兒 樂喊「有你們真好」
- （影音）最大咖臨演！鄭秀文許志安遊日亂入廣告
- 高國豪fun輕鬆 赴美前先K英文
- 保障用路人安全 宜蘭冬山鄉嘉冬橋爭取經費改建
- 經典賽》心疼球員 林智勝太太嗆酸民：吃檸檬就飽了！
- 怕坐牢鬧自殺 吞3鑰反肚痛 求送醫
- 國姓鹿神祭週六踩街 17萬元鮮鹿茸大方送
- 誰在一壘？ 只能說這球點太好
- 黃瑄報婚訊親友憂詐騙 男友因余秉諺看心理醫
- 女人錢真好賺！台灣這些企業專攻女性消費市場
- 【藝文短訊】2017台文青年論壇
- 車站外遇搶 妙齡女奮勇阻止卻遭撞受傷
- MLB》A-Rod真的退了！轉型當全職分析師
- 經典賽》呂文生子弟兵 中國隊二壘手秀神美技（影音）
- 李運慶雅浦體驗丁字褲 羞見當地女生裸上身
- 外拍攝狼 扮雙面人誆小模上床
- 粉絲尖叫！孔劉確定4/29登台
- 捲入婚外情風波 江蕙和解金遭爆蒸發4650萬
- 自由廣場》原地劃設辦法 要抗議也要支持
- 川普新旅行禁令 法官恐難擋
- 精選烏日亮點 手搖扇「扇」播幸福
- 經典賽》對澳洲搶第2勝 巨人王牌菅野智之掛帥先發
- （影音）不要招惹她！陶晶瑩年過40自比藏獒
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：下營農會選舉起戰火 農會槓上農業局
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分