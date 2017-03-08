司改會議》環境案件偵查 納入「吹哨者法案」
2017-03-08 20:09
〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議第三組8日召開第二次會議，聚焦於「環境案件查與訴訟程序之檢討」，會後決議針對6大層面提出改革方案，其中一項「吹哨者法案」，特別引人注目。
「吹哨者」顧名思義，指的是個人對公、私部門違法或不當的行為，向主管機關或司法機關採取告發的行動。為了保護這些揭發者，法律特別訂定條款，保護告發者的權益不受被告發者的侵害，即俗稱的「吹哨者法案」。目前我國已有勞動部預備修法，著手將之納入勞動基準法。
與會的20名委員針對環境議題討論，除了決議納入吹哨者法案，鼓勵並保護檢舉者，另決議朝以下層面進行改革一、環境法制檢討及修訂。二、罰鍰、刑事沒收法制。三、舉證責任倒置／減輕、司法援助、求償時效限制。四、執法層面：檢、警、環境主管機關、人民等之聯結等。五、其他。
第三分組召集人瞿海源裁定，上述六大議題將交由與會委員孫一信、陳重言、楊永年及林達成立專案小組，整合機關、團體及委員意見，出改革方案，於下次會議討論決定。
至於最受法官關注的「法官、檢察官的多元晉用及監督」議題，則因法務部與司法院報告結束後，已無多餘時間多加討論，瞿海源裁定下次會議（3 月22日）繼續討論，屆時將再討論「法官、檢察官評鑑委員會功能的檢討或法律人評鑑基金會建置的可行性」。
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