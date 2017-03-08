政策急轉 國民黨停辦羅東鎮長參選人民調
2017-03-08 17:32
［記者簡惠茹／宜蘭報導］中國國民黨宜蘭縣黨部委員會，原本預計啟動2018年羅東鎮鎮長擬參選同志預選專案暨民意調查相關程序，今天緊急喊停，縣黨部主委張建榮說，因為適逢黨主席改選在即，擔心衍生爭議因此延後辦理羅東鎮長民調程序。
2018選舉在即，各地已經悄悄開始敲定人選，羅東鎮長之位，國民黨兩名議員都已經表態投入參選，兩人基層實力強，也都有一定的民意基礎，原本縣黨部預計要啟動民調，作為決定候選人的重要決定性基礎，但是國民黨中央組織發展委員會今天發文強調，要求停止相關作業。
宜蘭縣黨部主委張建榮表示，由於黨主席改選在即，擔心現在舉辦羅東鎮長民調會過於混亂、製造是非，盡量改到主席選出來以後再來進行，今天邀請兩位有意參選的議員前來協調，協調結果決定暫緩實施。
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