國民黨主席選舉 詹啟賢：要把國民黨氣勢拉起來

國民黨主席參選人詹啟賢和黨員座談。（記者李雅雯攝）

2017-03-08 17:30

〔記者李雅雯／新北報導〕國民黨主席選舉6強相爭，各個參選人動起來、跑基層。前國民黨第一副主席詹啟賢投入這次黨主席選舉，今天下午3點在新北市淡水區和黨員座談。詹啟賢在座談上強調，可以改變國民黨低潮和台灣社會所面臨的危機和衝擊，只有一個辦法，就是選黨主席；當了黨主席還要有志氣，要選總統；「我選主席，我要選總統，我要把國民黨的氣勢拉起來」。

詹啟賢以民進黨低潮時候為例，指出蔡英文擔任民進黨主席也參選總統，將民進黨氣勢全帶了起來；做了國民黨主席，就要選總統，「我選主席，我要選總統，我要把國民黨的氣勢拉起來，台灣才有個機會，2020我們才有個機會」。

現年68歲的詹啟賢另也打出溫情牌，他說，台灣的好壞對我們的年齡來說，沒差了啦，不過年輕人，要給他們一個好的空間去發展，為子子孫孫留一條路。

詹啟賢也在座談上提出他對於執政黨推動軍公教年金改革的看法。詹啟賢認為，第一，不能把軍公教退休金當成年金，那是政府給你養老用的退休金，也是當年你、我間的約定，這個約定不能說沒有就沒有。第二，你說現在有困難，沒有辦法給，這個我們也了解，國民黨政府時候就說要改革了，只是沒有做好，改革一定要，不過改革應該不溯既往，真的要溯及既往的話，也要很誠懇地、很謙虛地去商量，不能污名化，好像說沒有錢都是你造成的；現在這個狀況，就是政府設計不周全，加上這幾年經濟產業沒有做大，無法因應，責任是在政府，不是在軍公教。