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一中承諾書風波 文大校長：兩方各取所需

2017-03-08  17:47

〔即時新聞／綜合報導〕一中承諾書風波延燒，文化大學校長李天任認為，這不是所謂的「一中承諾書」，只是針對中國學生來台灣的安排，因為對方有所疑慮，台灣校方給的聲明，這對於不放心的中國家長、學生或學校有安定的力量，他也說，聲明書也好、承諾書也好，這是兩方在各有所需情形下，所做的安排。

綜合媒體報導，李天任今天出席研討會，在會前接受採訪，他表示，現在兩岸正處於特殊情況，讓這個議題成為一個把柄，但如果大家彼此了解夠深入的話，有些承諾可以不用訴諸於文字。

被問到這是否為兩岸的互信不足？他解讀，一開始是兩岸關係了解不夠，有些中生家長對孩子到台灣來，會不會被不同對待有所疑慮，這只是說明在這樣的情形下，沒有給中生特殊待遇，也不會有特殊課程和活動，「如果大家彼此交流夠久，沒有這層顧慮的話，這程序說不定可省掉。 」

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  • 文化大學校長李天任。（資料照，記者吳柏軒攝）

    文化大學校長李天任。（資料照，記者吳柏軒攝）

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