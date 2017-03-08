財訊民調：小英滿意度止跌 新南向政策5成5民眾支持

2017-03-08 17:11

〔記者王孟倫／台北報導〕在2月農曆年後微幅調整內閣，蔡英文政府的民調已見回穩！《財訊》雙週刊今天公布最新民調，總統蔡英文的滿意度41.4%，與去年12月相較，呈現止跌但還沒有回升態勢；此外，對於蔡政府力推的新南向政策，有超過半數、高達55%民眾認為對提升台灣經濟有幫助。

最新英全政府民調出爐！《財訊》指出，挾著高人氣當選的蔡英文總統，上任以來民調一路下滑，從一開始對小英66%的看好度，到執政3個月降至53%，去年12月更落到4成左右；然而，根據《財訊》最新一次調查，小英滿意度為41.4%，與去年12月相較，幾乎沒有太大變動。

雖然這次小英總統的滿意度止跌，但不滿意為48.1%，仍高於滿意度！

《財訊》也採訪了前立委林濁水對這份民調看法，林濁水認為，「止跌，沒回升。」如果沒有再發生什麼重大事件，蔡政府聲望回升固然不易，但要再往下掉的機率也不大了。

此外，林濁水從政黨支持者的偏向，直言英全政府的底盤不甚牢固。從政黨傾向來看，「綠大於藍的基本結構．一年來皆如此」，其中，偏綠民眾約佔4成（民進黨31.2%，時代力量8.3%），藍營約2成5（國民黨21.8%，親民黨與新黨共約4.5%）。問題是，英全兩人的滿意度都沒有跨越基本盤，顯然黨內對他們的支持度有待加強。

此外，在經濟議題方面，民眾對新政府拚經濟回答「有信心」者，這次調查為43.7%，雖然「沒信心」還是比較高、為50%，不過，相較上次，兩者差距已拉近距離，顯示民眾信心度略微增加。

《財訊》指出，有關行政院提出每年2500億元、4年1兆元的「前瞻基礎建設計畫」，有57.2%的民眾認為將對台灣經濟成長有幫助，持否定態度的不到3成；而贊成這項計畫的更高達6成，反對的僅27.8%。

至於「新南向政策」方面，固然被輿論冷嘲熱諷，但調查顯示，民眾多認為對提升台灣經濟有幫助的，比重有55%，遠高於認為沒幫助的32%。

這份調查是財訊委託山水民意公司進行，訪問對象為20歲以上成年人，日期3月1日至3月2日，有效樣本為1,093人；在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.96個百分點。