黨代表資格及人頭黨員 國民黨中常會下週處理

2017-03-08 17:22

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會今天再度上演挺吳派中常委與黨中央角力的戲碼，挺吳派提案要求將新入黨及回復黨籍只需入黨四個月即可取得參選黨代表，改為必須滿一年，引來黨中央提議要求一併嚴格剔除人頭黨員，洪秀柱並拉郝龍斌背書，力主「團進團退」，凡是聯絡地址都在同一處的申請人，全部剔除。

最後，由於挺吳派中常委揚言表決，洪秀柱不得不退讓裁示通過修改辦法，但也換得同意下週三中常會要處理人頭黨員的問題。

由於吳敦義與郝龍斌、洪秀柱競爭逐漸白熱化，過去私下角力激烈的郝、洪兩人，今日難得通合一氣，一搭一唱，猛攻人頭黨員問題，郝龍斌先發言質疑，一個名字介紹上百個黨員入黨，或一個地址有幾百個黨員，未來投票有可能變成一人數投，而且明年還可以參與黨內公職提名投票，過去他一直要求黨中央組成入黨審查委員會，黨中央卻沒處理，他無法接受。

洪秀柱緊接著說，她支持郝龍斌主張的「團進團退」，全部都在同一個地址的申請人，全部剔除，她並要求所有中常委一起承擔並決議從嚴處理，如果此舉引起社會批評，所有中常委要一起幫忙說話，不要再回頭批評黨中央，她並透露，到目前為止，入黨申請件數只淘汰五％，社會觀感不佳的責任又到黨中央身上，她並數度強調非常支持郝郝龍斌的看法，人頭黨員不但破壞黨的形象，還將左右年底要舉辦的地方黨部主委直選。

洪秀柱並詢問組發會，如果都是同一地址，或入黨申請書沒有介紹人，一律退件，可否做到？組發會主委張雅屏立即大聲回應，「可以」。

擔任郝龍斌競選總部主委的國民黨副主席胡志強則力主，審查入黨資格應屬行政權限，並當場建議洪秀柱「就直接處理」，但當洪秀柱要做裁示時，中常委黃昭順、姚江臨立即舉手主張反對。

黃昭順強調，一般選舉即便要判斷是否為「幽靈人口」，也必須經由一定的處理程序，畢竟事涉入黨申請者的權益﹔中常委劉大貝則質疑，依照議事規則會議資料應該是在五天送到中常委手中，但這項議案卻是現場才拿到資料。

因此，最後在雙方妥協下，洪秀柱同意通過挺吳派中常委提案修正黨代表選舉辦法，組發會於下週一前就人頭黨員問題樣態，提出相關資料給中常委，於下週三中常會討論處理方式。