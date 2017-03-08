借鏡日本影視產業發展 林佳龍率團參訪東映攝影所
〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府積極發展影視產業實力，市長林佳龍今（8）日率團參訪日本東映株式會社東京攝影所，汲取先進成功經驗盼在台中複製推廣，並邀請東映到台中取景拍片；日方則讚許台中的造浪池十分有特色，希望未來在人才交流上有跨域合作。
為借鏡日本影視產業發展經驗，林佳龍考察訪問團下午拜會位於東京練馬區的東映株式會社東京攝影所，由東京攝影所所長木次谷良助、數位中心執行長葛西歩接待，介紹經營模式、發展現況及設施規劃。
木次谷良助表示，此地共有16個大小不一的電影及電視攝影棚，最大棚為253坪、最小棚61坪，並規劃休息室、餐廳、倉庫、後製、器材等一貫化的作業環境，每年有超過150部日劇、40部電影、100支廣告在此拍攝，使用率達90%，產量日本第一。
林市長逐一參訪攝影棚、道具製作間與數位中心，對戲劇場景中唯妙唯肖的吧檯、警察局甚至是醫院的解剖室都印象深刻，也對道具製作間收集上千種的門板，與各式各項的劇服可以讓劇組立即使用，表示值得學習。
林佳龍說，東映東京攝影所在影視產業歷史展示、空間設備安排及道具管理等方面都十分專業、完善，值得中台灣影視推廣園區學習，而台中的造浪池二度提供國際大導演拍攝，還將進一步發展深水池設施，建議東映考慮使用，並至台中取景拍片，增加雙方合作機會。
木次谷良助表示，台中的造浪池十分有特色，但不管是深水池與造浪池都深具魅力，未來將評估彼此合作的可能，但在充實的設備外，還是需要培育人員，希望未來能和台中多進行人員交流，有跨越國境的合作機會。
新聞局表示，東映株式會社創始於1949年，為日本五大電影公司之一，分別在東京及京都設有兩大電影製作中心，並也跨足經營電影院、影城、衛星電視及影片出租等業務。
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