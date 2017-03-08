民進黨正妹發言人曬學生照 網友驚：都沒變

2017-03-08 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕剛上任的民進黨發言人吳沛憶，一出現後立刻引起PTT鄉民討論，還被PO至表特版，今天她也在臉書「出賣」自己學生時期的照片，引起關注。

吳沛憶表示，今天是婦女節，雖然一早收到不少祝福，她卻好想回「可是瑞凡，我是少女」，隨後，她也談及婦女節的由來，並慶幸她是一名女性，「這個角色讓我較容易觀察到問題，也要求我無法迴避許多挑戰」。

吳沛憶說，年輕的時候會因此氣餒，現在這些則給予我更多動力，「婦女節，想提醒自己不要忘記少時的勇氣。也跟所有女性朋友說：一起加油！」

網友見狀後也大讚，「這張相片不知道又要煞死多少人！」「跟現在一樣啊」、「看起來都沒什麼變」。