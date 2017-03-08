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酗酒被責罵 逆子拿香爐打死老母
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菊姐在總統官邸發飆？ 府方解釋...

2017-03-08  16:56

〔記者鍾麗華／台北報導〕週刊報導，高雄市長陳菊2月底在一場由蔡總統主持的官邸宴，菊姐當場怒轟黨中央，指責有人藉農會選舉在背後搞小動作，並從中央到地方拉幫結派。總統府發言人林鶴明表示，總統在官邸邀請黨內同志餐敘，是瞭解相關局勢，並交換意見與想法，媒體報導的不是事實。

週刊報導，被新潮流暗指的對象是2018年選舉對策委員會召集人陳明文及民進黨秘書長洪耀福。被問到菊姐當天是否有生氣？陳明文今天出席民進黨中常會時受訪時表示，語氣當然有比較激動，不代表生氣。

媒體進一步追問陳明文的「陳菊語氣激動」說法，林鶴明表示，尊重每個人的感受。

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  • 菊姐在總統官邸發飆？ 總統府發言人林鶴明表示，總統在官邸邀請黨內同志餐敘，是瞭解相關局勢，並交換意見與想法，媒體報導的不是事實。（資料照）

    菊姐在總統官邸發飆？ 總統府發言人林鶴明表示，總統在官邸邀請黨內同志餐敘，是瞭解相關局勢，並交換意見與想法，媒體報導的不是事實。（資料照）

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