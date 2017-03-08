黨產會：建議辜嚴倬雲閱讀「平庸的邪惡」
黨產會發言人施錦芳表示，轉型正義不等於政黨競爭，誠心建議辜嚴倬雲一起閱讀哲學家漢娜鄂蘭的「平庸的邪惡」這本書，以期開啟雙方良善溝通平台的可能性。（資料照，記者楊淳卉攝）
〔記者楊淳卉／台北報導〕針對婦聯會常委田林玲玲今代表婦聯會主委辜嚴倬雲於國際婦女節聯合茶會致詞時稱，若政府推動轉型正義是打擊另一個政黨或是曾支持過這些政黨的團體，是「罔顧歷史，顛倒功過」。對此，黨產會發言人施錦芳表示，轉型正義不等於政黨競爭，誠心建議辜嚴倬雲一起閱讀哲學家漢娜鄂蘭的「平庸的邪惡」這本書，以期開啟雙方良善溝通平台的可能性。
施錦芳強調，轉型正義不等同於政黨競爭，還涉及根本的對真相的調查及釐清相關責任的歸屬，也才有後面的和解，這些都是一個國家如何面對自身歷史的基礎，也才可能有公平的政黨競爭環境，「台灣推動轉型正義的腳步已經耗費了太多時光、推動得太慢，這是一項與時間賽跑的工作！」
施錦芳說，黨產會所調查處理案件的對象，是過去在威權時期，憑藉國家暴力及黨國不分體制累積不當財產的政黨，這些事情的重點，是讓過去以威權政治掩蓋的不公平得以真相大白，讓相關的權利人可以回復權利，而過去受威權體制控制的範圍涵括全國人民。
此外，對於田林玲玲今引用法國革命家羅蘭夫人名言「自由、自由，多少罪惡假汝之名而行」批政府追查，施錦芳則提醒，羅蘭夫人講這句話的背景正是在她被掌握國家公權力的雅各賓派送上斷頭台之前所說，這樣的場景在過去白色恐怖時期一點也不陌生，當時有許多真相現在卻依然不明，這就是為什麼台灣需要推動轉型正義的原因。
施錦芳也諷刺，若婦聯會如同辜嚴倬雲、國民黨副主席郝龍斌副主席所宣稱是「中華民國政府的附隨組織」，婦聯會應更關注現今婦女在家庭與職場間的所面臨的困境，而非只是舉辦婦女節聯誼茶會。
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